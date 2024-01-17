Büyükşehir Ampute'den Sancaktepe önünde net galibiyet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.

Büyükşehir Ampute'den Sancaktepe önünde net galibiyet
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe Ampute Takımı ile karşı karşıya gelen temsilci, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Üç puanı üç golle alan takım, 21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak.