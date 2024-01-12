Büyükşehir basket Eskişehir'e konuk oluyor
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk olacak.
Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 8. hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk olacak. 14 Ocak Pazar günü Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.