Büyükşehir basketbol Antalya'da galibiyet için parkeye çıkacak

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir ligin 5'nci haftasında Ayos Sporun konuğu olacak.

Büyükşehir basketbol Antalya'da galibiyet için parkeye çıkacak
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir ligin 5’nci haftasında Ayos Sporun konuğu olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında Antalya’da Ayos Spor takımının konuğu olacak. 9 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 15.30’da başlayacak. Ligde oynadığı 4 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan Büyükşehir, Ayos Spor karşısında galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman