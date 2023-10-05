Büyükşehir Basketbol sahadan galip ayrıldı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi. Zorlu rakibine karşı maçın ilk yarısını önde kapatan takım, müsabakadan 74-61 galip ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi D grubunda mücadele verecek olan takım, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, ilk devreyi 34-33 önde tamamlayan Büyükşehir Basketbol Takımı, zorlu rakibini 74-61 mağlup ederek sezon öncesi moral depoladı. Bu yıl 3-6 Kasım tarihlerinde başlayacak olan sezonda takım ilk hafta Eskişehir Birey Kulübü ile karşı karşıya gelecek.