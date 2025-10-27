Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgı'da yoğun asfalt mesaisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı ulaşım yatırımları kapsamında Sındırgı ilçesinde 22 kilometrelik sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmasını tamamlamak üzere. İlçe genelinde merkezden kırsala uzanan çok sayıda cadde ve mahalle yolunda yürütülen çalışmalar, bölge halkının ulaşım konforunu önemli ölçüde artırdı.

Yıllardan bu yana vatandaşların çilesi haline gelen yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, Camikebir, Rızaiye ve Kurtuluş mahallelerinde altyapısı tamamlanan, özellikle okul çevrelerindeki yolları sıcak asfaltla buluştururken, Gölcük - Eşmedere, Yaylabayır - Kobaklar ve Gördes güzergahları gibi kırsal hatlarda da sathi kaplama işlemi tamamlandı.

10 Ağustos’ta yaşanan depremin ardından, hem altyapı onarımı hem de üstyapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ilçe genelinde planlı bir şekilde hareket ederek ulaşım ağını baştan aşağı yeniliyor.

Son iki yıl içerisinde Sındırgı ilçesinde hummalı bir şekilde gerçekleştirilen yol çalışmaları 60 km’yi geçti.

Sahada aralıksız çalışma: Geceli gündüzlü mesai

Fen İşleri ekipleri, sıcak asfalt seriminden önce zemin düzeltme, stabilize, bordür ve yağmur suyu hattı gibi altyapı işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Gündüz sıcak asfalt serimleri yapılırken, akşam saatlerinde de yol çizgi ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, hem hava şartlarına hem de zemin durumuna göre gece gündüz dönüşümlü vardiyalarla çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, mahallelerinde haftalardır süren hummalı çalışmalardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Mahalle sakinleri "Aylarca kamyon, silindir, iş makinesi eksik olmadı. Toz toprak içinde kaldık ama sonunda değdi. Şimdi yollarımız pırıl pırıl, yürümek de araç kullanmak da çok rahat. Çocuklar okula giderken artık çamurla uğraşmayacak. Mahallemize değer katan bir hizmet oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve Sındırgı Belediyesine teşekkür ediyoruz. Demek ki yapılınca oluyormuş. Yıllardır bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ve Sındırgı Belediyesi el ele

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sürdürülen yatırımlar, plan ve bütçe dahilinde adım adım tamamlanıyor.

Yapılan asfalt ve kaplama çalışmaları sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde ulaşım ağı güçlendirilerek daha güvenli hale getirildi.