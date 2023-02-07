Büyükşehir Belediyesinden deprem korkusu yaşayan Mersinlilere destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin Mersin’de de hissedilmesi üzerine tüm ekiplerini seferber etti. İlk andan itibaren Mersinlilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba, su ve barınma gibi ihtiyaçlarına cevap vererek, 7/24 sahada görev alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabaha karşı Kahramanmaraş’ın Pazarcık meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ile öğle saatinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin Mersin’de de yoğun şekilde hissedilmesi üzerine büyük korku yaşayan vatandaşların ilk andan itibaren yanında oldu. Sıcak çorba ve su dağıtımlarını ilk günden itibaren başlatan Büyükşehir Belediyesi, deprem dolayısıyla kent genelindeki bazı tesisleri de açtı. Yaşanan deprem felaketinden etkilenip farklı illerden kente gelen vatandaşları öğrenci yurdunda misafir eden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç halinde de ulaşım konusunda yardımcı olmaya devam ediyor. ‘Dayanışma Zamanı’ çağrısıyla başlatılan desteğe, vatandaşlar Teksin uygulaması ve Alo 185 hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Mersinlileri deprem bölgesiyle dayanışmaya da davet eden Büyükşehir Belediyesi, bir ihtiyaç listesi hazırlayarak vatandaşlardan gelen yardımların Mersin’den deprem bölgesine gönderilmesini sağlıyor.

Mersin’de destek faaliyetleri sürüyor

Mersin merkezin yanı sıra Tarsus ve Erdemli’de de vatandaşlara çadır noktaları açan Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı’na ait kafelerde çay ve su ikramında bulunmaya devam ediyor. Büyükşehir tarafından ayrıca merkez, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Mut’ta da vatandaşlar için çok sayıda toplanma alanını hazır hale getirdi.

Depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek sağlamak için Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezinin kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu etkiyi azaltmak için psikolojik destek çalışmaları yürütüyor.

Sıcak çorba dağıtımları 7/24 sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesinde Forum AVM önü ile Sayapark AVM karşısı ve Macit Özcan Spor Tesislerinde, Mezitli’de Menderes Perşembe Pazarı, Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı, Toroslar’da Osmaniye Kuvayi Milliye Bulvarı, Osmaniye Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu, Kurdali Mahallesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Muşlular Derneği, Akdeniz’de Yenimahalle 5320. sokak ile Nusratiye Mahallesi 112. cadde, Tarsus’ta Rasim Dokur Fabrikası Baca önü, Şehitishak Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı 100. Yıl civarı, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi No 81, Duatepe Köylü Garajı önü, Ergenekon Mahallesi Toros Koleji çevresinde su ve sıcak çorba dağıtımlarını 7/24 sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca vatandaşlardan gelen talepler üzerine mobil araçlarla sıcak çorba ve suları Mersinlilere ulaştırmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şu ana kadar Akdeniz’de 12 bin 800, Toroslar’da 14 bin, Mezitli’de 9 bin 400, Yenişehir’de 16 bin 30 ve Tarsus’ta da 12 bin 700 olmak üzere toplam 64 bin 930 çorba ikramı yapıldı.

Deprem dolayısıyla vatandaşların hizmetinde olan tesisler

Deprem sonrası artçıların hissedilmeye devam ettiği Mersin’de de büyük korku yaşayan vatandaşların birçoğu evlerine giremedi. Mersinlilerin geceyi sokakta geçirmemeleri adına harekete geçen Büyükşehir Belediyesi; Yenişehir Macit Özcan Spor Tesisleri, Yenişehir Spor Salonu, Yenişehir Pazar Yeri, Toroslar Ata Eğitim Merkezi, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Toroslar Toplu Taşıma Yerleşkesi, Akdeniz Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Akdeniz Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi, Yenişehir İklim ve Çevre Bilim Merkezi (17. Cadde üzeri Macit Özcan Spor Tesisi batısı), Akdeniz Tevfik Sırrı Gür Kent Meydanı ve Katlı Otopark ile Mezitli Yenişehir Kültür Park içindeki belediyeye ait tüm kafeleri açtı.

Vatandaşlar için çadırlar kuruldu

Büyükşehir Belediyesinin bekleme alanlarının dışında çadır alanları oluşturduğu bazı mahalleler ise şöyle:

Mersin Merkez; Macit Özcan Spor Kompleksi, Forum, Mezitli Opet Arkası Pazar yeri, Ortadoğu Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Alsancak Mahallesi, Şehir Hastanesi, Barış Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Şevket Sümer Mahallesi, Menteş Mahallesi Muhtarlık yanı, Güneykent Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Yalınayak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, Mezitli Kapalı Perşembe Pazarı, Cami Şerif Mahallesi, Toroslar Mahallesi Muhtarlık Yanı, Güvenevler Sitesi, Batıkent Mahallesi, Kurdali Mahallesi, Sağlık Mahallesi Adnan Kahveci Parkı, Mezitli Mezarlık yolu, Karaduvar Mahallesi, Çankaya Mahallesi, Akkent Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, Mezitli 75. Yıl Mahallesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi, Eğriçam Mahallesi, Mithat Toroğlu Mahallesi, Güneş Mahallesi 5 bin 819. sokak, Akbelen Mahallesi S. Çakmakoğlu Ortaokulu.

Tarsus; İsmet Paşa Mahallesi Baca Önü, Duatepe Mahallesi Köylü Garajı, Anıt Mahallesi Pazar Yeri, 82 Evler Mahallesi Yeni Hastane Bahçesi, Yeşilyurt Mahallesi Pir Sultan Abdal Parkı, Gaziler Mahallesi 1874. sokak, Öğretmenler Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Çağlayan Mahallesi.

Erdemli; Merkez Mahallesi panayır alanı, Saim Göküş Parkı, Kargıpınarı Atatürk Parkı Anadolu Lisesi yanı, Büyükşehir Belediyesi Şantiyesi yanı.

Silifke; Demokrasi Parkı İlhan Akgün Caddesi, Mukaddem Mahallesi kapalı pazar yanı, Silifke Şehir Stadyumu, Atakent Arıtma Tesisi yanı futbol sahası.

Mut; Büyükşehir Şantiyesi, Kapalı Spor Salonu, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Mahallesi Parkı, Doğancı Mahallesi Parkı, Güllük Mahallesi Parkı, Meydan Mahallesi Sevgi Parkı, Adliye Binası arkasındaki alan.