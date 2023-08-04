Büyükşehir Belediyesinden Sındırgı'ya asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Sındırgı Yaylabayır Yolu’nu yüksek konfor sağlayan, dış etkenlere dayanıklı sıcak asfalta kavuşturuyor.

Alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimle geçimini sağlayan ilçelerde asfalt seriminde tam gaz çalışmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile yeni kurduğu asfalt tesislerinin de iş gücünü artırması sayesinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, birçok ilçede asfalt serimi gerçekleştiriyor. Dursunbey ilçesinde 2 bin 500 tondan fazla asfalt serimi gerçekleştiren ekipler şimdi de Sındırgı Yaylabayır Yolu’nda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Dursunbey’den Sındırgı’ya, İvrindi’den Bigadiç’e, Altıeylül’den Karesi’ye kadar birçok ilçeyi; yüksek konfor sağlayan, dış etkenlere dayanıklı, deformasyona karşı esnek yapılı sıcak asfalta kavuşturuyor.