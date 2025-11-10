Büyükşehir Belediyespor, Ehf Avrupa Kupası'nda tur kapısını araladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK Athens'i 37-29 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Büyükşehir Belediyespor, Ehf Avrupa Kupası'nda tur kapısını araladı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasında 2025-2026 sezonun ilk maçında rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında maçın başında üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikayı 5-3 önde geçti. Mücadelenin 15. dakikasını 10-7 üstünlükle geçen Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde farkı açmaya başladı. Karşılaşmanın 19. dakikasında skoru 14-9 yapan Büyükşehir Belediyespor, 25’te farkı 8 sayıya (18-10) çıkardı ve karşılaşmanın ilkyarısını 20-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip etkili başlarken, 37. dakikada fark 4 sayıya (22-18) indi. 42’de skor 24-21’e gelirken, bu bölümde Büyükşehir Belediyespor farkın daha fazla erimesine izin vermedi. Karşılaşmanın 50. dakikasını 30-24 üstünlükle geçen Belediyespor, son 5 dakikaya 33-25 önde girdi. Kalan bölümde farkı koruyan Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 37-29 galip ayrıldı ve tur için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım’da Yunanistan’da oynanacak.