Büyükşehir Belediyespor'lu Kurtulan'dan 4 Avrupa şampiyonluğu

Bursa Büyükşehir Belediyespor'lu Muhammed Emir Kurtulan, Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya birden kazanarak Bursa'nın gururu oldu.

Büyükşehir Belediyespor'lu Kurtulan'dan 4 Avrupa şampiyonluğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor’lu Muhammed Emir Kurtulan, Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası’nda 4 madalya birden kazanarak Bursa’nın gururu oldu.

Antalya’da 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası’nda 4 madalya birden kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, kente büyük gurur yaşattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Muhammed Emir Kurtulan, şampiyonada ilk olarak triathle bireyselde Avrupa şampiyonluğu kazandı. Önemli organizasyonda triathle erkek bayrakta Avrupa şampiyonu olan Kurtulan, biathle mix bayrakta da zirvede yer aldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammed Emir Kurtulan, son olarak da biathle erkek bayrakta Avrupa şampiyonluğu kazanarak şampiyonayı 4 altın madalya ile tamamladı.