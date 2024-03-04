Büyükşehir, Beşiktaş müsabakasına sıkı çalışıyor

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir, Beşiktaş müsabakasına sıkı çalışıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi’nin 17. haftasında 5 Mart Salı günü ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’ı konuk edecek. Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele öncesinde takım yoğun bir şekilde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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