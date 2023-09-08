Büyükşehir Budaklar'da asfalt çalışmalarını tamamladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Abalı Mahallesi ve Budaklar mahallelerinde bin metrelik grup yolunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Abalı Mahallesi ve Budaklar mahallelerinde bin metrelik grup yolunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol-Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde programlanan sıcak asfalt çalışmalarının adresi Budaklar Mahallesi oldu. Yol-Bak ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 bin metrelik grup yolu 4 bin 600 kilogram sıcak asfalt kullanılarak vatandaşların Abalı ve Budaklar mahalleleri arasındaki ulaşım daha kaliteli ve konforlu hale getirildi.