Büyükşehir Budaklar'da asfalt çalışmalarını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Abalı Mahallesi ve Budaklar mahallelerinde bin metrelik grup yolunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.

Büyükşehir Budaklar'da asfalt çalışmalarını tamamladı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Abalı Mahallesi ve Budaklar mahallelerinde bin metrelik grup yolunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol-Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde programlanan sıcak asfalt çalışmalarının adresi Budaklar Mahallesi oldu. Yol-Bak ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 bin metrelik grup yolu 4 bin 600 kilogram sıcak asfalt kullanılarak vatandaşların Abalı ve Budaklar mahalleleri arasındaki ulaşım daha kaliteli ve konforlu hale getirildi.

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