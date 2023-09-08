Büyükşehir Budaklar'da asfalt çalışmalarını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Abalı Mahallesi ve Budaklar mahallelerinde bin metrelik grup yolunu tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol-Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde programlanan sıcak asfalt çalışmalarının adresi Budaklar Mahallesi oldu. Yol-Bak ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 bin metrelik grup yolu 4 bin 600 kilogram sıcak asfalt kullanılarak vatandaşların Abalı ve Budaklar mahalleleri arasındaki ulaşım daha kaliteli ve konforlu hale getirildi.