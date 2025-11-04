Büyükşehir, can dostların mamasını kendi üretiyor

Balıkesir’de yaşayan can dostların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik örnek projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni hayata geçirdiği mama üretim merkezinde iş yerleri, işletmeler ve kurumlardan toplanan yemekleri geri dönüştürerek sağlıklı mamalar elde ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte yaşayan can dostların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için her geçen gün projelerine bir yenisini ekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem gıda israfının önüne geçen hem de can dostları sağlıklı gıdaya ulaştıran önemli bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, bünyesi içindeki Sokak Hayvanları Bakımevlerinde misafir edilen can dostlar için İvrindi Bakımevi çatısı altında hizmete aldığı birimde mama üretiyor. İş yerleri, işletmeler ve kurumlardan her gün toplanan fazla yemekler, hijyenik şartlarda geri dönüştürülerek can dostlar için besleyici mamalara dönüşüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu uygulama ile gıda israfını azaltırken bakımevlerinde kalan can dostları, yüksek besin özelliklerine sahip değerli ve sağlıklı mamalarla buluşturuyor.

Balıkesir’de yaşayan tüm canlıların sağlıklı, konforlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizler, yerel yönetimler olarak sadece insanımızın değil şehrimizde yaşayan tüm canlılarımızın huzurundan sorumluyuz. İvrindi Bakımevimizin içerisinde kurduğumuz birimde, kendi sorumluluk alanımızdaki sokak hayvanları bakımevlerinde misafir ettiğimiz can dostlarımız için mama üretmeye başladık. Her gün düzenli olarak topladığımız bu fazla yemekleri can dostlarımız için en besleyici mama haline getiriyoruz. Hem israfı engelliyoruz hem de can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli beslenmesine katkı sunuyoruz. Can dostlarımız bizlere emanet. Can dostlarımızın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz " diye konuştu.

Sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması için eşi Arbil Akın ile birlikte Türkiye’ye örnek olan "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz!" projesini hayata geçirerek bir seferberlik başlatan Akın, binlerce can dostu sıcak yuvaya kavuşturdu. Bu projeye destek ve katılım çağrısında bulunan Akın, sahiplendirmeyi teşvik edip sahiplenenlere destek olmak için mama ve kulübe desteği ile birlikte veterinerlik hizmeti de verdiklerini söyledi. Akın, "Bu yolda da Balıkesirli tüm hemşehrilerime, evlatlarına birer can dost edinmeye davet ediyorum. Yalnız bırakmayacağız. Onun da sözünü veriyoruz." dedi. Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için "candostlar.balikesir.bel.tr" web sitesini kurdu. Linke tıklayan vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek "Sahiplenmek istiyorum" butonuna tıklayacak ve önüne çıkan "Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu"nu doldurarak işlemini tamamlayacak.