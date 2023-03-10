Büyükşehir'deki 3 bin 114 personele yüzde 80 oranında zam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 bin 114 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Ekrem Yüce, “Çalışanlarımızın; yevmiyelerine, yemek, yol ve sosyal haklarına yapılan zamlar ile birlikte maaşlarına toplamda yüzde 80’e varan zam yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanlarının maaşlarına yüzde 80’e varan zam yapılmış oldu. Çalışanların şartlarını iyileştirmek adına böyle bir karar aldıklarını aktaran Ekrem Yüce, şartların müsaade ettiği kadar bir artış yaptıklarını söyledi.

“Toplamda yüzde 80’e varan zam yapmış olduk”

Sözleşmenin detaylarını da paylaşan Yüce, “Daha önceki maaş kalemlerimizde yer almayan aile yardımı ile aylık 500 lira çalışanlarımıza destek vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu yemek yardımı hususunda yüzde 100’den fazla bir iyileştirme yaptık. 2022 yılında 36 gün olarak belirlediğimiz ikramiye tutarını 2023 yılında 48, 2024 yılında ise 60 güne çıkarttık. Çalışanlarımızın; yevmiyelerine, yemek, yol ve sosyal haklarına yapılan zamlar ile birlikte maaşlarına toplamda yüzde 80’e varan zam yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öte yandan, AKOM’da düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, sendika üyeleri, çalışanlar yer aldı.