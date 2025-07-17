Büyükşehir'den 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Çalıştayı'

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyası ve yapı malzemelerinin özgün bir şekilde tasarlanması ve estetik bir bütünlük sağlanması amacıyla Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Çalıştayı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, kente görsel zenginlik kazandırmak amacıyla Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Çalıştayı düzenledi. Bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarda kullanılan kent mobilyaları ve yapı malzemelerinde standart belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştayla, kent kimliğinin daha görünür hale gelmesi ve estetik bir bütünlük sağlanması hedefleniyor.

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yöneticileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kentin görsel bütünlüğünü, estetik uyumunu ve kamusal alanların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ‘Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Çalıştayı’nın düzenlendiğini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, farklı dönemlerde farklı anlayışlarla yapılan uygulamaların görsel ve yapısal karmaşaya yol açtığını söyledi. Bu durumun bakım ve onarım sürecinde ciddi maliyetler doğurduğunu da belirten Bingöl, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yapı malzemeleri ve kent mobilyalarında bir tasarım rehberi oluşturmak üzere harekete geçtik. Amacımız, ana arterler başta olmak üzere tüm alanda süreklilik sağlamak, kurumsal kimlik algısını güçlendirmek, ortak bir dil birliği ve estetik tutarlık oluşturmaktır. Bunu da ortak akılla, üniversitelerle, akademik odalarla, ilçe belediyeleriyle ve tüm paydaşlarla beraber yapmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Kentsel Tasarım Uzmanı Alp Arısoy’un moderatörlüğünde yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti. Kent peyzajına yönelik temel uygulama ilkelerinin belirlendiği toplantıda, tasarım uygulamalarını yönlendirecek kriterler oluşturuldu.