Büyükşehir'den 'Yas-ı Matem' konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen ‘Yas-ı Matem’ konserinde Kerbela şehitleri matem ile anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen ‘Yas-ı Matem’ konserine Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kerbela şehitleri matem ile anıldı. Bursa Şehir Tiyatrosu oyuncusu Mehmet Eren Topçak’ın anlatımıyla gerçekleşen gecede, orkestra sanatçıları tarafından nefesler, deyisler ve semahlar sahnelendi. Hazreti Muhammed’in doğumuyla başlayıp Kerbela’ya kadar geçen sürenin anlatıldığı konserde, yoldaş, nübüvvet, kırklar, mücadele ve hilafet gibi birçok temaya da yer verildi. Bursalıların büyük bir beğeniyle takip ettiği etkinliğin sonunda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.