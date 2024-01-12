Büyükşehir'den 3 ilçeye 14 bin metrelik 'V' kanal

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü, Erenler, Ferizli ve Hendek’te tamamladığı ‘V’ kanal imalatlarının ardından 3 ilçede daha 14 bin metrelik kanal inşa etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen ‘V Kanal’ çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir belediyesi ekipleri son olarak Kaynarca’da Uzunalan, Ziahmetler ve Gürpınar, Adapazarı’nda Büyükhataplı ve Karadere ile Hendek’te Kırktepe, Gündoğan, Karadere ve Çakallık mahallelerinde 14 bin metre V kanal imalatını tamamladı.