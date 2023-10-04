Büyükşehir'den Altıeylül'e Sokak Hayvanları tedavi merkezi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden müjde. Büyükşehir, Edremit ve Bandırma’nın ardından Altıeylül İlçesi’ne de Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırıyor.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırım ve projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde bir müjde daha Büyükşehir Belediyesi; Edremit ve Bandırma’nın ardından Altıeylül İlçesi’ne de Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıyor. Ameliyathaneden yaşam ünitelerine kadar her türlü detayın düşünüldüğü projede çalışmalar başladı. Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi tamamlanmasının ardından şehir genelinde 10’uncu bakımevi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ovaköy, İvrindi, Edremit ve Bandırma’dan sonra 5’inci bakımevi olarak faaliyete girecek.

Türkiye’ye Örnek

20 ilçede sokak hayvanlarının daha güvenli ve daha sağlıklı şartlarda yaşamaları için yoğun çaba içinde olan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’i sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisinde Türkiye’ye örnek olacak bir tesise daha kavuşturuyor. Altıeylül İlçesi’ne Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları başlattı. Can dostların sağlığı güvence altına alacak, acil müdahale üssü olarak hizmet verecek Tedavi Merkezi, 150 metrekare taban alanı olan 2 katlı toplam 300 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Bir yılda 3. Merkez

ameliyathaneden yoğun bakım kabinlerine, ultrason ve röntgen cihazlarından hemogram cihazına kadar sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisi için gerekli tüm donanım yer aldığı merkezde can dostlarımızın sağlığı için gerekli olan hastalık tedavileri, aşılama çalışmaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma ve diğer cerrahi operasyonlar daha modern şartlarda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bununla birlikte bir yıl dolmadan üçüncü tedavi merkezini Balıkesir’e kazandırmış olacak.