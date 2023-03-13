Büyükşehir'den Balıkesir'e kare kodlu akıllı numarataj

Altıeylül ve Karesi İlçelerinde sokak tabelası ve numarataj uygulamalarını Ramazan Ayı’ndan önce tamamlamayı planlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin kare kodlu numarataj uygulamasını da seçimden önce bitirecek.

Akıllı şehir projeleri ile adından sıkça söz ettiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentte eksik kalan mahallelerin sokak tabelaları ve numarataj levha montaj işlemlerini hızla sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Altıeylül ve Karesi İlçelerinin tüm mahallelerinde numarataj çalışmalarını Ramazan Ayı başlamadan tamamlayacak. Merkez ilçe çalışmalarının ardından ekipler, Balıkesir’in 20 ilçesinde eksik kalan numarataj işlemlerine devam edip seçimlerden önce çalışmaları bitirecek. Montajlama işlemleri tamamlandığında 20 ilçede 37 bin 500 adet sokak tabelası ve 570 bin numarataj levhası montajlanmış olacak.

Eski kapı numaraları, kare kodlu numarataj sistemine dönüştürülerek yönetmeliklere uygun hale getiriliyor. Kare kodlu numarataj sistemi sayesinde vatandaşlar hem adreslerini daha kolay bulabilecek hem de üzerindeki kare kod sayesinde de binanın öz niteliklerine ulaşabilecek.

Altıeylül ve Karesi ’de sona gelindi

Ekipler, geçtiğimiz şubat ayında başladıkları Altıeylül İlçesinin 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Gümüşçeşme, Hasan Basri Çantay, Dinkçiler, Yıldız, Sütlüce ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde numarataj montajlama işlemlerini tamamladı. Karesi İlçesi 1. Oruçgazi ve 2. Oruçgazimahallerinin montajını tamamlayan ekipler, Kocaavşar, Maltepe, Toygar, Kızpınar, Kuvayi Milliye, Adnan Menderes ve tescilli binaların çok olduğu Dumlupınar, Aygören ve Karaoğlan Mahallelerinde kahverengi numarataj levhası uygulamalarını tamamlayacak.

Numarataj Nedir?

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp, herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu üzerinden tanımlanmasıdır.