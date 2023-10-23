Büyükşehir'den çiftçilere büyük hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; üreticilerin tarlalarında kaliteli ve güzel bir tohum yatağı elde edilmesi, topraktan daha çok verim alabilmesi için “Veriminize taş değmesin” diyerek tarlada taş toplama hizmetini başlattı.

Yeniliklerin ve birçok hizmetin öncüsü, üreticiye 300 milyon liradan fazla destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdi de vatandaşların tarlasındaki taşları toplayarak üreticinin topraktan daha verimli faydalanmasını sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarlalardan taş toplamak için özel olarak üretilen ‘Taş Toplama Makinesi’ni bünyesine kazandırdı. 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşlar taş toplama makinesi için talepte bulunabilirler. Taş toplama ekibi önce tarlayı keşfediyor, üreticiyle birlikte günü ve saati belirleyip tarladaki taşları makine ile titizlikle topluyor. Çıkarılan taşlar tarla sahibi tarafından kırsal mahallelerde duvar örülmesinde kullanılıyor ya da isteği üzerine nakil gibi farklı işlemler görüyor.

Makine nasıl çalışır?

Taş toplama makinesi taşları belirli bir derinlikteki topraktan çıkararak, bir elek düzeni ile toprağın taşlardan ayrılarak toprağın tekrar zemine düşmesini, bir elevatör sayesinde taşların makinenin deposuna götürülmesini sağlar. Traktör arkasına bağlanarak çekilen iki tekerlekli bir makine olup, hidrolik güç ihtiyacını traktörden sağlamaktadır.

Taş toplamanın ne faydası var?

Tarlada yüzeyde bulunan taşların toplanması neticesinde toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Pulluk ve diğer ekipmanlarla toprak işlemek daha da kolaylaşır. Toprak işlemenin kolaylaşması çiftçi için tohum yatağını hazırlamakta da rahatlık anlamına gelir. Kaliteli ve güzel bir tohum yatağı elde edilmesi verime olumlu yönde etkiler. Böylece tarlanın tamamına eşit bir ekim yapılabilir. Bu da otomatik olarak, gözle görülebilir şekilde verime etki eder. Diğer yandan, taşları topraktan toplanarak uzaklaştırılmasının çiftçiye başka yönlü bir ekonomik kazanımı da söz konusudur. Toprak ve ekin işleme ekipmanları mibzer, pulluk vb. gibi ekipmanların aşınmasına neden olan taşlar, arazilerden arındırıldığında bakım ve onarım masraflarını da düşürür.