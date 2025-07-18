Büyükşehir'den deniz temizliği

Deniz ve göllerle birlikte toplam 277 kilometrelik kıyı bandına sahip olan Bursa’nın sahillerini yaz sezonuna hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’nde de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkartarak turizmden daha fazla pay alabilmesi için önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Kış aylarında oluşan kirliliği temizleyerek, çevre, bakım, onarım işlemlerini tamamlayan ve kum takviyeleri yaparak plajları yaz sezonuna hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kent içinden ve kent dışından gelen misafirlerin tatilin tadını daha iyi çıkarabilmesi için deniz yüzeyinde de temizlik çalışmalarını yürütüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, BURULAŞ’tan kiralanan deniz süpürgesi aracıyla Mudanya ve Gemlik kıyılarında biriken atıkları topluyor. Mudanya hattında Burgaz, Altınkum, Altıntaş, Güzelyalı, Tirilye ve Kumyaka sahillerinde temizlik yapan ekipler, Gemlik hattında ise Kumsaz, Kurşunlu, Gemsaz, Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için sorumluluk alanlarındaki plajları yaz sezonuna hazır hale getirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent içinden ve kent dışından gelen misafirlerin konforlu ortamlarda denizin ve yazın keyfini çıkardığını belirtti. İznik İnciraltı, Karacabey Kurşunlu ve Malkara Halk Plajı’nda gerekli kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrak’ı tekrar göndere çektiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, "Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda deniz yüzeyinin temizliğini deniz süpürgesi aracımızla yapıyoruz. Mudanya ve Gemlik hattında çalıştırılan aracımız, deniz yüzeyindeki katı cisimleri ve yosunları, bant yardımıyla topluyor. Böylece hem denizlerimiz temizleniyor hem de halkımız daha temiz ortamlarda denize girebiliyor. Bursamız her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi.