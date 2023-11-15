Büyükşehir'den Dünya Diyabet Günü'nde anlamlı çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla AKM önünde vatandaşlara şeker ölçümü yaparak düzenli beslenme ile ilgili bilgi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel olarak AKM önünde stant açtı. Alanında uzman diyabet hemşiresi, beslenme ve diyet uzmanının bulunduğu standa gelen vatandaşlar şeker ölçümü yaptırdı. Yapılan ölçümler neticesinde risk haritaları çıkarttı. Sağlık ekipleri açılan standa gelen vatandaşlara Tip-1 ve Tip-2 diyabet hastalıkları, sağlıklı beslenme ve diyabetli hastanın nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen sorular alanında uzman kişiler tarafından cevaplandırıldı. Gerek görülen vatandaşlara hekime başvurmaları için önerilerde bulunuldu.