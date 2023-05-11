Büyükşehir'den Edremit'te Gençlik ve Spor Festivali rüzgârı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Gençlik Spor ve Kongre Merkezi’nde “Gençlik ve Spor Festivali” düzenledi. Genç sporcuların birbirinden güzel gösterilerini seyreden Başkan Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor Festivali’ni 20 ilçeye yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla şehir genelinde gençlerin spor yapacakları alanları artırarak spor yapan nesiller yetişmesine büyük katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Bandırma ve şehir merkezinin ardından Edremit’te de “Gençlik ve Spor Festivali” düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan festivalde genç sporcular birbirinden güzel gösterilerle yeteneklerini sergilediler. Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik Merkezi’ni hizmete alarak birçok farklı branşta genç sporcular yetişmesini sağlayan Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı olan Yücel Yılmaz göreve geldiği günden bu yana; spor kompleksi, gençlik merkezleri, dijital gençlik merkezi, kütüphaneler yapılmasını sağladı.

Sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak ve spor yapan bir neslin yetişmesi için bakanlıkların yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da birçok yatırım ve hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Spor Festivali’mizi şehir merkezinde, Bandırma’da ve Edremit’te yaptık. Önümüzdeki süreçte 20 ilçemize yaymayı planlıyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz, onların hayat kalitesini ve standardını her alanda yükseltecek projeler hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin en az bir spor dalında profesyonelleşmesi hayatlarına disiplin katıyor. Spor yapan öğrencinin dersleri ve genel kültürü daha iyi oluyor. Gençlerimiz sporla büyüsün istiyoruz. Şehrimizde gençlerimizin sporda ve sanatta kendini geliştirebilmesi gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Festivale Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayları; Ahmet Gür ve Eşref Uslu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal da katılım gösterdi.