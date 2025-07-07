Büyükşehir'den glütensiz yaşama destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday unu içeren gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastalarını ‘Glütensiz Aşure’ etkinliğinde buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği iş birliğinde Merinos Parkı’nda ‘Glütensiz Aşure’ etkinliği düzenlendi. Bu yıl 11.’si düzenlenen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Us, Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay, dernek yöneticileri ve aileler katıldı. Program kapsamında Çağdaş Drama Derneği eğitmenleri tarafından çeşitli gösteriler yapılırken, çocuklar yüz boyama etkinliğinde doyasıya eğlendi. Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü ekipleri ise çocuklara yönelik el yıkama etkinliği düzenledi.

Çölyakla mücadele eden hastaların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkanvekili Sinan Nergiz, çölyaklı vatandaşların glütensiz ürünlere ulaşabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay ise desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara glütensiz aşure ve glütensiz dürüm ikram edildi.