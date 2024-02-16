Büyükşehir'den Gönen'in çehresini değiştiren yatırımlar

Gönen’in çehresini değiştirecek bölgenin en fonksiyonel hizmet binasını ilçeye kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin kalbi konumundaki hizmet binasının da bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nı sil baştan yeniliyor. 27 Şubat Salı günü hem hizmet binasının hem de yenilenen meydanın açılışı, Başkan Yücel Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen ilçe merkezinin kalbi Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve yıllardır tamamlanamayan binayı bünyesine kazandırarak Çok Amaçlı Hizmet Binası haline getirdi. Bölgenin en fonksiyonel yapılarından biri olma özelliğini taşıyan hizmet binasını dört ana bölüm halinde şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla dört koldan Gönen’e hizmet üretecek. Gönen’in; Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması, sosyal ve kültürel hayatına renk katması amacıyla bünyesinde birçok birimi bulunan hizmet binası ve düzenleme çalışmaları devam eden Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla 27 Şubat Salı günü görkemli bir şekilde açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Hizmet binasında yok yok

Birinci kapısında idari hizmet birimleri yer alacak binanın ikinci kapısında 7’den 77’ye her kesin heyecanla beklediği Balıkesir’in markası BALBUCKS kafe, üçüncü kapısında gençlerin talebi üzerine dijital gençlik merkezi, hobileri mesleğe dönüştüren BALMEK, kodlama eğitimlerinin verildiği NE10 Şehir Araştırmaları Merkezi, Aile Danışma Merkezi, kadın ve erkeler için ayrı ayrı fitness salonları, çok amaçlı toplantı salonları ve Fırıntaş Kitap Kafe, dördüncü kapıda ise; Ömer Seyfettin ile Gönenli Mehmet Efendi’nin oluşan anı evi kurulacak.

Yılların serüvenini büyükşehir tamamladı

Gönen Cumhuriyet Meydanı ve ek hizmet binasındaki çalışmaları incelemek için beraberinde genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan heyetle birlikte bölgeye giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan “Bundan yaklaşık 2 yıl önce Yücel Başkanımızın talimatıyla Gönen Hizmet Binası çeşitli protokollerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetine geçti. Yarım kalmış bir binaydı, yılların serüveniydi. Şimdi birçok hizmetle anılacak bir bina olacak. Cumhuriyet Meydanımızdayız; Atatürk Büstümüzle, Cumhuriyet Meydanımızla, yeni diktiğimiz 30’dan fazla çınar ağacıyla ve binlerce çiçekle yemyeşil bir meydan olacak Cumhuriyet Meydanımız ve meydana bakan bütün binalar peyzaj çalışmasıyla, cephe sağlıklaştırma çalışmasıyla da meydana bakan gerçekten şık gözler olacaklar. Gönen’in, Bandırma’nın ve bu bölgenin en fonksiyonel hizmet binası. Gençlerimizi, kadınlarımızı ve hemşehrilerimizi Şubat ayının 27’sinde yenilenmiş Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle açılışımıza bekliyoruz. Gönen’imize ve Balıkesir’imize hayırlı olsun. Yücel Yılmaz Başkanımıza da takipleri için hassasiyetle teşekkür ediyoruz. Tekrar güzel şehrimiz Balıkesir’imize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.