Büyükşehir'den Gürsu'da konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gürsu’da yürüttüğü asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları vatandaşlardan tam not alırken, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozbey, "Ulaşımda kalıcı çözümler üretmeye kararlıyız" dedi.

’Gelişen ve Güçlenen Bursa’ hedefiyle Bursa’nın 17 ilçesinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ulaşım altyapısını güçlendirerek genişletmeye devam ediyor. Eşit hizmet ilkesiyle, kentin ana arterlerinin yanı sıra ilçelerdeki yolların da daha sağlıklı hale gelmesi için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gürsu’da asfalt yenileme ve yol genişletme faaliyetlerini sürdürüyor.

Yenileme ve genişletme çalışmalarıyla ulaşıma nefes

Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Sadık Ahmet Caddeleri’nde toplam bin 40 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yolun asfaltı yenilendi. Çalışmalar kapsamında 920 metreküp freze, bin 160 ton dolgu ve bin 650 ton binder kaplama uygulandı. Bölgede yürütülen diğer çalışmalar kapsamında 7 metre genişliğinde olan Özgüven Caddesi, yapılan düzenleme ile 20 metreye çıkarıldı. Toplam 3 bin metreküp kazı ve 3 bin metrekare yol genişletme çalışması tamamlanırken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırım uygulamaları da yapılacak. Mevcutta 20 metre genişliğe sahip Karanfil Caddesi’nde ise 700 metrekarelik alanda yıkım gerçekleştirildi. Altyapı deplase işlemlerinin ardından burada da asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılarak yol genişletme işlemi ile cadde rahat bir nefes alacak.

"Doğru işleri yaptığımız sürece kazanan halk olacaktır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bölgede yapımı tamamlanan ve devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, kent içinde sağlıklı ulaşım için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Başkan Bozbey, "Gürsu’da tamamladığımız ve devam ettiğimiz asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmalarımız, vatandaşlarımızın ulaşımını konforlu hale getiriyor. Yakın çevre yolundan Gürsu’ya gelecek güzergâhı ilçe sınırlarına dâhil edip kamulaştırma yoluyla yeni yolu kazandığımızda, çevre yolundan Gürsu’ya doğrudan ulaşım sağlanacak. Böylece Ankara yolu biraz daha rahatlayacak. Biz, ulaşımda konforu önemsiyoruz. Sorunları bilimsel yöntemlerle ele almak zorundayız. Gelecekte yeni sorunlar doğurmadan, kalıcı çözümler üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin Gürsu halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, halkımızın tüm sorunlarına çözüm olmak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Doğru işleri yapmaya devam ettiğimiz sürece kazanan halk olacaktır" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey saha incelemelerinin ardından ilçe esnafıyla da bir araya geldi. Vatandaşlara hayırlı işler dileyen Başkan Bozbey, bölge hakkındaki talep ve önerileri de dinledi.