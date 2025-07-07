Büyükşehir'den lösemi tedavisi gören çocuklara moral

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara moral oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü, Bilim Teknoloji Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Satranç Kulübü ve LÖDER tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar atölye çalışmalarına katılarak keyifli bir gün geçirdi. Hastane bünyesinde düzenlenen el yıkama, balon gösterisi, parkur oyunları ve satranç gibi aktivitelerle çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Boyama etkinlikleriyle de eğlenceli zaman geçiren çocuklar, gün boyu moral depoladı.

LÖDER Genel Sekreteri Sema Seçkinsoy, bu tür etkinliklerin hem öğrenme hem de psikolojik destek açısından önemli olduğunu vurgulayarak desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.