Büyükşehir'den mezarlıklara arefe günü ücretsiz ulaşım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı arefesinde mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Arefe günü saat 13.00 itibariyle otobüsler her saat başında Demokrasi Meydanı’ndan Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına ulaşım sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı arefesinde mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Arefe günü saat 13.00 itibariyle hareket etmeye başlayacak otobüsler her saat başında Demokrasi Meydanı’ndan Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına ulaşım sağlayacak.

Ziyaretçiler için düzenlenen seferler 17.00’a kadar devam edecek. Konu ile alakalı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Ayrıca ulaşım ile alakalı talep, istek ve şikâyetleriniz için Ulaşım Yönetim Merkezimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, mutlu bayramlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.