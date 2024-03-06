Büyükşehir'den Nilüfer'e futbol sahası

Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi’ne kazandırdığı futbol sahasını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Bursa’nın spor şehri özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. Gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için şehre yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Akçalar Mahallesi’ne de amatör maçların da oynanabileceği nizami ölçülerde futbol sahası kazandırdı. Spor tesisinin bünyesinde futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar yer alıyor. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, AK Parti Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehrin dört bir tarafı spor tesisleriyle donatılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, tarımıyla, doğasıyla, turizmiyle ve sporuyla öne çıkan bereketli bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın şampiyon bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursaspor son dönemde sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ama aslan düştüğü yerden kalkar. Allah’ın izniyle bu makûs talih de değişecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız tüm çalışmaları çocuklarımızın geleceği, onlara daha güzel yarınlar hazırlamak için yapıyoruz. Bursa’nın sporla anılmasını sağlayan tüm gençlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası ve ulusal alanda başarılar elde eden sporcuları tebrik ediyorum. İnşallah yeni dönemde başarılı sporcularımıza hiçbir kriter aranmaksızın burs vereceğiz. Biz sporun ve sporcunun dostu olma noktasında iddialıyız. Gençleri merkeze alarak gençlik merkezleri yapıyoruz. Gençlik merkezi sayısını 50’ye tamamlayacağız. Millet kıraathaneleri, yeni spor sahaları, yeni tesisler yapıyoruz. 45 tane spor tesisi yatırım yaptık. Şehrin dört bir tarafını spor tesisleriyle donatmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması için elimizden geleni yapıyoruz. 26 branşta önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Kaç tane tesis ve saha yaptılar?”

Bursa çocuklarından oluşan ‘Poyrazın Kızları’ gibi Akçalar Softball Kadın Takımı’nın da tarih yazacağına inandığını dile getiren Başkan Aktaş, sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla birçok yatırımlar yaptıklarını anlattı. Akçalar Futbol sahası konusunda mahalle sakinlerinden yoğun istek geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Akçalar Futbol Sahası, amatör spor maçlarının da oynanabileceği nizami ölçülerde yapıldı. Spor tesisinin bünyesinde futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar yer alıyor. 6 altyapı takımındaki 170 futbolcu ile A takımdaki 21 futbolcu antrenman yapıyor. Ayrıca Akçalar Softball Kadın Takımı da yine antrenmanlarını bu sahada gerçekleştiriyor. Biz de takımımıza ulaşım, kıyafet, saha gibi konularda destek veriyoruz. Kızlarımız birçok kez Türkiye şampiyonu oldular, kendilerini kutluyorum. Nilüfer’de 20 sene görev yapanların acaba spor tesisiyle alakalı anlatabilecekleri kaç tane hikâye var? Kaç tane tesis ve saha yaptılar? 700-800 kişinin toplanabileceği bir kültür merkezini bile Nilüfer’e kazandıramadılar. Bizler hem şehrin doğusuna hem de batısına kültür merkezi kazandıracağız. Ayrıca Şehrin batısına bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran kompleksi kazandıracağız. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcıl, mahalleye modern bir tesis kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş, daha sonra topun başına geçerek gençlere penaltı atışı yaptı.