Büyükşehir'den Pamukova'nın o caddesine kesintisiz içmesuyu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesi Ankara Caddesi bölgesine içme suyu sağlayan bin metrelik altyapı hattını yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Ankara Caddesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet veren bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hat sebebiyle oluşan kesinti ve kaçak sorunları yeni hat ile tarihe karışacak. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede deplase edilen hat sayesinde bölgenin altyapısı uzun yıllar boyunca garanti altına alınacak.