Büyükşehir'den Savaştepe'ye 75 milyonluk su yatırımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe’de 75 milyon liralık içme suyu yatırımını hayata geçiriyor. İlçe merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi’nin ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyecek olan Büyükşehir, ilçeyi; kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuyla buluşturacak yatırımın temelini attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin dört bir yanına sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Savaştepe ilçe merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan mevcut içme suyu hatlarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve vatandaşların ihtiyaçlarını sağlayamaması üzerine yenilemek için kolları sıvadı. ‘Savaştepe Merkez ve Sarıbeyler Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi’ dahilinde ilçeye, 75 milyon Türk Lirası yatırımda bulunacak olan BASKİ, ilçeyi kesintisiz ve kaliteli içme suyuyla buluşturacak. Bu alanda; 94 bin 510 metre içme suyu şebeke hattı, bin 877 adet abone bağlantısı, bin metreküplük içme suyu deposu yapımı ve ayrıca 3 adet içme suyu deposu ile 15 adet terfi merkezinin de revizyonu yapılacak.

Savaştepe yatırımlarla cazibe merkezi olacak

Törende konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Savaştepe’nin kendileri için çok önemli olduğunu ve yaptıkları her yatırımın ilçe için çok güzel olacağını söyleyerek, “İçme suyu hattını en hızlı şekilde bitirip, sulama sezonuna yetiştireceğiz. Savaştepe’nin önü açık. Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi en çok Savaştepe’ye yarayacak. Orada 2024’ten itibaren 45-50 bin kişi çalışmaya başlayacak, yıllardır bitmeyen yolu da bitiriyoruz. Konutlar, iş yerleri birçok yer hareketlenecek. Savaştepe, yaşamak için tercih edilen bir yer haline gelecek. Yol bittikten sonra, buradan Organize Sanayi’nin kapısına varmak 10 dakika olacak. Biz, yatırımlarımızı planlayarak düzgün bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Savaştepe’ye yatırımlar devam edecek

Şehrin her köşesi için sabahlara kadar çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bandırma ve Erdek’in arıtmasını nasıl yaparız. Ayvalık, Erdek, Bandırma daha fazla su faturası ödüyordu, onları nasıl aşağıya düşürürüz derken çalışmalarımız birileri tarafından takip ediliyor ve halkın teveccühü görülüyor. Cumhurbaşkanımız geldiğinde 34,5 milyar liralık 3,5 yılda yapılan yatırımların açılışını yaptık. Yatırımlarımız devam edecek; Savaştepe’mize, Sarıbeyler’imize ve ülkemiz için hayırlı bir yatırım olmasını diliyorum” diye konuştu.

Savaştepe Merkez ve Sarıbeyler Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Temel Atma Töreni’ne, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri; Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Savaştepe Belediye Başkanı Turan Şimşek, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.