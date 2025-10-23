Büyükşehir'den şehrin dört bir yanında temizlik seferberliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Temiz şehir, sağlıklı gelecek" ilkesiyle kent genelinde sürdürülebilir ve çevreci temizlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 vakumlu yol süpürme aracı ve 2 zemin süpürme aracının yer aldığı güçlü filosuyla günlük temizlik çalışmaları sayesinde halka sağlıklı bir yaşam ortamı kazandırıyor.

Kent genelinde vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için sosyal yaşamdan altyapı ve ulaşıma kadar her alanda hizmet kalitesini yükselten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde Büyükşehir Belediyesi, "Temiz şehir, sağlıklı gelecek" ilkesiyle çevre dostu uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda araç filosunu 3 yeni yol süpürme aracıyla güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterleri, caddeleri, bulvarları ve meydanlarında günlük düzenli temizliklerle, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Çevreci ve yüksek verimli araçlarla tam zamanlı çalışma

Halk sağlığını ve toplumsal duyarlılığını en üst seviyede tutmak amacıyla kentsel temizlik çalışmalarına ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosunda yer alan 3 adet 7 metreküp, bir adet 6 metreküp kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı ve 2 adet 1,5 metreküp kapasiteli zemin süpürme aracıyla kent genelinde günlük temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Çevreci, modern ve yüksek verimli araçlarla desteklenen çalışmalar sayesinde Balıkesir’in cadde ve bulvarları düzenli olarak süpürülüp yıkanıyor. Kentte temiz bir görünüm sağlanırken sağlıklı bir yaşam ortamı da oluşturuluyor.

Pırıl pırıl bir Balıkesir için 7/24 hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Güney Marmara, Körfez Bölgesi ve il merkezinin de yer aldığı kentin dört bir yanında temiz bir şehir için ekipler 7/24 görev yapıyor. Haftalık kentsel temizlik programı dâhilinde halk sağlığının korunması için çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.