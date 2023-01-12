Büyükşehir'den tiyatro şöleni

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, iki farklı tiyatro gösterimiyle devam eti. Günboyu devam eden oyunlarda, ‘Cesur Korkuluk Kuki’ çocuk oyunu ve Fehim Paşa Konağı yetişkin oyunu izleyiciyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, birbirinden farklı programlarla yoğun bir şekilde devam ediyor. Ocak ayı programları çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, iki farklı tiyatro oyunu ile devam etti. Tiyatro severlere eşsiz anlar yaşatan ve günboyu süren oyunların ilki ‘Cesur Korkuluk Kuki’ çocuk oyunu oldu. AKM’de gerçekleştirilen oyunlar, saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki farklı seansta gerçekleşirken, oyuna yoğun ilgi gösteren minikler gönüllerince eğlendi. Eğlendirici olmanın yanında eğitici yönüyle de ön plana çıkan oyunda, çocuklara doğa sevgisi başta olmak üzere, içinde yaşadığımız dünya hakkında duyarlı olmaları ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı. Oyunların akşam gösteriminde ise ‘Fehim Paşa Konağı’ adlı yetişkin tiyatro oyunu yer aldı. Saat 19.00’da AKM’de sahne alan oyun, bir konakta geçen keyifli ve aynı zamanda düşündürücü birçok olayı konu alıyor. Aynı zamanda Yazar Turgut Özakman’ın ödüllü oyunu olan Fehim Paşa Konağı, tiyatro severlere eğlenceli ve bol kahkahalı bir gece yaşattı.