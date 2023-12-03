Büyükşehir'den TYT ve LGS provası

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa genelinde liselere ve üniversitelere hazırlanan binlerce öğrenciye, başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) deneme sınavı yapıldı.

BUSMEK sınava hazırlık merkezlerinde ve Bursa’daki çeşitli liselerde eş zamanlı olarak başlatılan TYT denemesi, öğrencilere genel yetenek ve bilgi düzeylerini ölçme fırsatı verdi. TYT, Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında toplamda dört testi içerdi. Bir anlamda gerçek sınav provası olan uygulama üniversiteye giriş yapacak gençlerin hazırlık sürecine katkı sundu.

Aynı zamanda, ortaokullardaki son sınıf öğrencileri de LGS deneme sınavı ile kendi bilgi seviyelerini test etme şansı buldular. Liselere Geçiş Sınavı, öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarındaki bilgi düzeylerini değerlendirme imkanı sundu.

Bursa genelinde düzenlenen bu büyük TYT ve LGS deneme sınavları, öğrencilere kendi seviyelerini değerlendirme ve başarılarını test etme imkanı sağladı.