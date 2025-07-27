Büyükşehir'den ulaşımda dijital kolaylık

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda maksimum memnuniyet hedefi doğrultusunda dijitalleşme adımlarını hız kesmeden sürdürüyor. SAKUS uygulaması üzerinden oluşturulan Sanal Kart veya QR kodla vatandaşlar, belediye otobüsleri, metrobüs ve ADARAY’da temassız ödeme ile hızlı biniş ayrıcalığını yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi toplu taşıma sistemine entegre ettiği dijital ödeme kolaylıkları, vatandaşlara büyük bir konfor sunuyor. SAKUS mobil uygulaması üzerinden oluşturulan Sanal Kart veya QR kodla otobüse biniş imkânı hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de teması minimuma indiriyor. Ayrıca kredi ve banka kartlarının temassız özelliğiyle de doğrudan ödeme yapılabiliyor. Metrobüs, belediye otobüsü ve ADARAY’da geçerli olan bu sistem şehirde ulaşımı daha pratik hale getiriyor. Uygulama sayesinde kart arama veya dolum gibi işlemlere gerek kalmadan, akıllı telefon üzerinden saniyeler içinde işlem yapılabiliyor.