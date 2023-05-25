Büyükşehir'den yeni asfalt üretim tesisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde sıcak asfalt serimini daha hızlı ve kesintisiz hale getirmek için Havran Küçükşapçı köyü mevkiine kurduğu üçüncü asfalt plent tesisinde üretime başladı. İlk üretim düğmesine basan Başkan Yücel Yılmaz, dördüncü tesisi de Erdek’in Edincik Mahallesi’ne kurduklarını müjdeledi.

Balıkesir genelinde asfalt seferberliği başlatan ve bir biri ardına sorumluluk bölgesindeki yollarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu, eksiklikleri giderilmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşamaları için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, şehrin asfalt ihtiyacını karşılamak için Havran Küçükşapçı köyü mevkiine kurduğu üçüncü asfalt plent tesisinde üretime başladı. Saatte 240 ton üretim kapasitesi olan tesis sayesinde; İvrindi, Balya, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde asfalt bakım onarım ve yapım çalışmaları daha hızlı ve kesintisiz olacak. Yeni kurulan bu tesis sayesinde ilçelerdeki asfalt onarım çalışmalarında kullanılan sıcak asfalt için Altıeylül ve Karesi plentlerinin yükü azalacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Küçükşapçı köyü mevkiine kurulan tesisi ziyaret ederek düğmeye bastı ve ilk üretimi başlattı. Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek bölgesindeki bakım onarım ve yapım çalışmalarını kesintisiz hale getirecek olan dördüncü asfalt tesisinin de Erdek’in Edincik Mahallesi’nde inşasına başladıklarını müjdeledi.