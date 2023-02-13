Büyükşehir deprem felaketinde vatandaşlarında yanında

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen ve bugün itibariyle yaklaşık 32 bin vatandaşın hayatını kaybettiği felakette tüm Türkiye tek yürek oldu.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan uzman arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. AFAD tarafından Hatay’a yönlendirilen ekipler, 28 vatandaşı enkaz altından canlı olarak kurtardı. Bunun yanı sıra bölgeye 173 personel, 57 çeşitli iş makinesi ve araç, 100 çadır, 300 soba ile 3 mobil mutfak aracı gönderildi. Depremzedelerin bölgedeki ihtiyaçlarının karşılanması için hızlıca yardım toplanma merkezleri kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri İl genelinde 6 noktada oluşturduğu merkezlerle yardımları toplayarak tırlarla deprem bölgesine gönderdi. Çeşitli hijyen, kişisel bakım ürünü, gıda, çocuk ve hayvan besinleri, ekipman gibi birçok farklı ürün deprem bölgesine yollandı.

Depremzedelerin tahliyeleri yapılıyor

Ayrıca Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinden Muğla’ya 306 vatandaşı getirirken, gelen 397 depremzedeyi de kalacakları yerlere transfer ederek çeşitli desteklerde bulundu. Muğla’ya gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri hayvanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde ücretsiz tedavi ve rehabilitesi yapılırken, mama desteği de sağlanıyor. Şehre gelen depremzedeler için ayrıca Menteşe otogarında ücretsiz çorba ikramı da devam ediyor.