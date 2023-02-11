Büyükşehir, depremzedeleri Muğla'ya getiriyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası depremzedeler için tüm Türkiye tek yürek oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi depremde evleri yıkılan, kalacak yerleri olmayan vatandaşların Muğla’ya getirilmesi için 18 otobüsü depremin etkilenen Hatay ve Gaziantep’e gönderdi. Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki otobüslerden 3’ü Gaziantep’e 15 otobüs ise Hatay’da ki vatandaşları almak üzere hareket etti.

18 otobüs yola çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Hatay’dan depremzedeleri almak için yola çıkan 18 otobüs yaklaşık 500 depremzedeyi Muğla’ya getirecek. Depremde evleri yıkılan vatandaşlar Muğla’da belirlenen alanlara yerleştirilecek. AFAD, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma ile depremzedelerin bu soğuk kış günlerinde barınma sorununa çözüm olacak. Ayrıca Hatay için yola çıkan otobüslere Büyükşehir Yardım Merkezi’ne getirilen erzaklar da yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Başkan Gürün; “Deprem bölgesi için ne yapsak az, yolunuz açık olsun”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Hatay’a giden otobüslerin yola çıkışında şoförleri yalnız bırakmadı. Başkan Gürün; “Hatay için yola çıkan sizlere teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak bu işi yapıyorsunuz. Gaziantep’te ki vatandaşlarımızın şehrimizde misafir edilmeleri için 3 otobüsümüz yola çıkmıştı. Deprem bölgesi için ne yapsak az. Birlikte yola çıkıyoruz. Güzel yüreğinizle depremzedelerimizi Muğla’mıza getireceksiniz, bende bu yüzden bizzat gelip sizleri uğurlamak, teşekkür etmek istedim. Yolunuz açık olsun” dedi.