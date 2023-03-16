Büyükşehir Diyarbakır'da depremzede çocukların sevinci oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'a kurulan çocuk oyun grupları, depremzede çocuklara etkinlikler ve çeşitli psikososyal uygulamalarla mutluluk aşılıyor.

Büyükşehir Diyarbakır'da depremzede çocukların sevinci oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır’a kurulan çocuk oyun grupları, depremzede çocuklara etkinlikler ve çeşitli psikososyal uygulamalarla mutluluk aşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bölgede depremin izlerini hızla bir şekilde silmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle depremzede çocuklara psikososyal destek sağlamak gayesiyle sürdürülen etkinliklerde, minik depremzedelere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Diyarbakır’da kurulan çocuk oyun grupları, çocuklara resim boyama ve çeşitli programlarla yüzlerde tebessüm bırakıyor. Gün boyu devam eden etkinliklere her yaş grubundan çocuk katılırken, miniklerin boyamış olduğu resimler yetkililer tarafından kurulan panolara asılıyor.