Büyükşehir'e 'Yalın Belediyecilik' ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Yalın Belediyecilik’ uygulaması, Peryön tarafından düzenlenen ’15. İnsana Değer Ödülleri’ töreninde ödüle layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, birçok alanda verim arttırılıp iyileşme sağlandı. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte yatırımların genel bütçedeki oranı yüzde 22’den 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 42’ye yükseldi.

Türkiye’ye örnek olan Yalın Belediyecilik’ uygulamasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu sene 15’incisi düzenlenen ‘İnsana Değer Ödülleri’ töreninde ‘Geleceğin İş Yaşamında Değer Katmak’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Raffles İstanbul’da düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız aldı.