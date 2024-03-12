Büyükşehir ekipleri gece boyunca altyapı mesaisini sürdürdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nden Yenikent bölgesi ile çevre mahallelerine ve Kaynarca ilçesine içme suyu sağlayan hat üzerindeki arızayı gece boyunca aralıksız sürdürdüğü çalışmalar ile çözüme kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su sorunu yaşayan bölgelerde aralıksız mesaili çalışma anlayışını sürdürüyor. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personel ile en sağlıklı hale getirilen içme suyunu Yenikent bölgesi ve Kaynarca ilçesine ulaştıran hat, ekiplerin çalışmaları ile güvenli hale getirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden onarım işlemi ekiplerin özverili çalışmaları ile kısa sürede tamamlandı. Onarılan hat güvenli hale getirilerek kayıp ve kaçak olaylarının önüne geçilmiş oldu.