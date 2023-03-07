Büyükşehir hentbol kadrosunu Ukraynalı Tuikin ile güçlendirdi

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, kadrosuna 36 yaşındaki Ukraynalı sol oyun kurucu Oleksandr Tiukin'i kattı.

Büyükşehir hentbol kadrosunu Ukraynalı Tuikin ile güçlendirdi
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EditörEditör
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Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, kadrosuna 36 yaşındaki Ukraynalı sol oyun kurucu Oleksandr Tiukin’i kattı.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, kadrosunu Oleksandr Tiukin ile güçlendirdi. 36 yaşındaki Ukraynalı sol oyun kurucu Tuikin, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımının formasını terletiyordu. Birçok takımda forma giyen deneyimli oyun kurucu, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Tuikin, Büyükşehir Hentbol Takımının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.