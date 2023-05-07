Büyükşehir hentbol normal sezonu galibiyetle kapattı

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun son haftasında Ankaragücü’nü, 23-35 mağlup etti. Bu neticenin ardından Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi’nin normal sezonunu 17 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun son haftasında Ankaragücü’ne konuk oldu. Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde oynanan ve normal sezonun son karşılaşması olan mücadeleye Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Oleksandr Tuikin, Mohammed Miri, Dusan Medic ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 7-19 önde kapattı. Mücadelenin ikinci devresinde de etkili oyunu sürdüren Büyükşehir hentbol, sahadan 23-35 galip ayrıldı. Bu neticenin ardından Büyükşehir Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi’nin normal sezonunu 17 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile tamamladı. Normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan Büyükşehir’in play-offlarda rakibi Mihalıcçık Spor Kulübü oldu. Play-Off’ta çift maç usulüyle 2 maç kazananın yarı finale yükseleceği mücadeleler 11-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İhtimal olan üçüncü karşılaşma ise 18 Mayıs’ta Sakarya’da oynanacak. Büyükşehir hentbol yarı finale yükselmesi halinde ise çapraz eşleşmeden normal sezonu 3.-6. bitiren takımların oynayacağı play-off karşılaşmasının kazananıyla finale çıkma mücadelesi verecek.