Büyükşehir hentbol Rize deplasmanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi'ne konuk olacak.

Büyükşehir hentbol Rize deplasmanında
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk oluyor. 24 Eylül Pazar günü Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ligde topladığı 6 puanla zirve mücadelesini sürdüren Büyükşehir hentbolda cezası biten kaptan Ramazan Döne formasına kavuşacak. Sakatlığı devam eden Mohammed Miri ise kadroda yer almayacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı