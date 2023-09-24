Büyükşehir Hentbol, Rize'yi mağlup ederek zirve takibini sürdürdü

Sakarya Büyükşehir Hentbol ekibi, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Rize’yi 30-33 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Erkekler Hentbol Süper Liginin 5.hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk oldu. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Doğukan Karatay, Çetin Çelik Ramazan Döne, İlkan Keleşoğlu, Sedat Yıldırım, Simon Huesmann ve Samet Kanberoğlu 7’lisi ile başlayan Büyükşehir hentbol ilk yarıyı 14-17 önde kapattı. Maçın kontrolünü ikinci yarıda da elinden bırakmayan Büyükşehir 30-33’lük skorla mücadelenin galibi oldu. Trabzon Belediyesi ve Spor Toto karşılaşmalarından sonra Rize’den de galibiyetle dönen Büyükşehir, galibiyet serisine bir maç daha ekledi.