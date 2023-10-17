Büyükşehir hentbol son şampiyon Beykoz'a konuk olacak

Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 18 Ekim Çarşamba günü son şampiyon Beykoz Belediyesi'ne konuk olacak.

Büyükşehir hentbol son şampiyon Beykoz'a konuk olacak
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Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 18 Ekim Çarşamba günü son şampiyon Beykoz Belediyesi’ne konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında son şampiyon Beykoz Belediyesi’ne konuk olacak. 18 Ekim Çarşamba günü Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.00’da başlayacak. İki takımda ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet aldı ve 8 puan topladı.