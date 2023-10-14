Büyükşehir hentbol tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek

Geçtiğimiz yıl elde ettiği büyük başarılardan sonra bu yıl ülkemizi ve Sakarya’yı EHF European Cup’ta temsil edecek Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 15 Ekim Pazar günü ilk Avrupa sınavına Norveç’te çıkacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele edecek Büyükşehir hentbol takımı EHF European Cup 2. Tur mücadelesinde geçen yılın yarı finalisti Runar Sandejford ile karşılaşacak. Norveç’te Türkiye saati ile 19.00’da oynanacak mücadelede hedef rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek. Bu eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 22 Ekim Pazar günü saat 18.00’da Sakarya’da oynanacak. Hazırlıklarının ardından tam kadro olarak Norveç’e hareket eden Büyükşehir’de sakatlığı devam eden pivot Mohammed Miri’nin oynaması beklenmiyor. Büyükşehir ile birlikte aynı turnuvada Türkiye’den Beykoz Belediye, Spor Toto ve Beşiktaş takımları da eleme mücadelesi verecek.