Büyükşehir hentbol yarı final için sahaya çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasında 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'da Mihalıcçık Spor Kulübünü ağırlayacak.

Büyükşehir hentbol yarı final için sahaya çıkıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasında 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da Mihalıcçık Spor Kulübünü ağırlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Mihalıcçık Spor Kulübüyle karşılaşacak. 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasını deplasmanda 24-41’lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçen Büyükşehir hentbol rövanş karşılaşmasını kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma Mihalıcçık takımının galibiyeti ile tamamlanırsa serinin üçüncü maçı 18 Mayıs’ta yine Sakarya’da oynanacak.