Büyükşehir hentbolda hedef, iki kupayı da kazanmak

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı, Erkekler Süper Ligi ikinci devresi için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Mehmet Fatih Işık, “Hedefimiz öncelikli olarak lig şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye kupası şampiyonluğu. İkinci yarı çok farklı bir Büyükşehir Hentbol takımı karşınızda olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor. 21 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Serdivan Spor Salonu’nda Mihalıççık Spor Kulübünü ağırlayacak olan Büyükşehir, sezonun ikinci yarısına da galibiyetle başlamak istiyor. Ligin ilk devresini 3. sırada tamamlayan Büyükşehir, ikinci devre öncesinde de işi sıkı tutuyor. Pas, 4’e 4 mücadele ve atış çalışmaları ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Hentbol Takımı Antrenörü Mehmet Fatih Işık ve Takım Kaptanı Ramazan Döne, galibiyet için parkeye çıkacaklarını ifade ederek, Sakaryalı sporseverleri tribünlere davet etti.

“Hedefimiz öncelikli olarak lig şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye kupası şampiyonluğu”

1 aylık aranın ardından takımın Cumartesi günkü maça hazır olduğunu ifade eden antrenör Mehmet Fatih Işık, “Takımımız şu an çok formda. 2 Ocak itibariyle antrenmanlarımıza başlamıştık. Hem fiziksel hem de kondisyon anlamında iyi bir hazırlık gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 haftadır da taktiksel olarak çalışıyoruz. Devre arasında takımımıza 3 önemli nokta transferi yaparak eksiklerimizi kapattık. Daha güçlü bir Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci yarıya hazırız. Hedefimiz öncelikli olarak lig şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye kupası şampiyonluğu. İkinci yarı fikstürümüzdeki tüm derbilerimiz kendi sahamızda olacak. Tüm Sakarya halkımızı maçlara davet ediyorum. Bizleri 17. adam olarak tribünden takip etmeleri çok önemli. Taraftarımız arkamızdaysa bizler daha güçlüyüz. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. İkinci yarı çok farklı bir Büyükşehir Hentbol takımı karşınızda olacak” dedi.