Büyükşehir'in 'en tatlı' işletmesi kapılarını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kendi eliyle ürettiği en lezzetli çikolataları satışa sunduğu Nehir Çikolata, hizmete açıldı. Büyükşehir’in ’en tatlı’ projesi olduğunu ifade eden Yüce, "Aklınıza gelecek en lezzetli ve özel çikolatalar raflarda sizi bekliyor. Bu markaya sahip çıkan tüm Sakarya’ya şükran borçluyuz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet notkasına oluşturduğu ağı her geçen gün genişletiyor. Sosyal donatı alanlarının sayısını artıran, kafe ve restoran hizmetinde yelpazesini genişleten ve kente 1 milyon vatandaşı buluşturan mekanlar kazandıran büyükşehir, yeni markası Nehir’i şehirle tanıştırdı. Büyükşehir’in el emeğiyle kendisi ürettiği çikolataların satışa sunulduğu, ismini ‘Nehrin Çocukları’ndan alan Nehir Çikolata kapılarını açtı. Adapazarı’nın merkezinde bulunan Ofis Sanat Merkezi’nde kafeterya ve satış merkezi konseptiyle hazırlanan Nehir Çikolata’nın açılış kurdelesini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri kesti. Yüce, açılışta yaptığı konuşmada Nehir markasıyla vatandaşlara en lezzetli ve özel çikolataları en uygun fiyatlara sunduklarını vurguladı.

“Bu merkezimiz, mekanların en tatlısı”

Nehir markasının büyük emeklerle ortaya çıktığını kaydeden Yüce, "Bu merkezimiz, mekanların en tatlısı. Büyük emeklerle ortaya çıkardığımız, İsmini Nehrin Çocuklarından esinlendiğimiz Nehir Çikolata evinde kendi üretimimiz olan çikolatalarımızı hemşerilerimize sunuyoruz. Zengin aromalı kakao çekirdeklerinden en iyi hammadde ile ürettiğimiz çikolatalarımızı; dolgulu çikolata, truff çikolata, dökme çikolata olmak üzere 3 farklı konseptle hemşerilerimize sunuyoruz. İçerik olarak; sütlü, bitter, karamel, beyaz çikolata, pembe çikolata, limon, portakal olmak üzere 7 çeşit çikolatadan ürün elde ediyoruz. İçi dolgulu ve sade çikolatalarımızla birlikte; fındığın, antepfıstığı, bademin, kuru meyvenin, krep kırıklarının buluştuğu ürünler yapıyor, skalamızı genişletmeye devam ediyoruz. Aklınıza gelecek tüm çeşitlerle ürettiğimiz çikolatalarımız farklı ambalajlarda, birçok çeşitte ve renkte raflarda sizinle buluşmayı bekliyor. Bu markaya sahip çıkan Sakarya’mıza şükran borçluyuz" dedi.