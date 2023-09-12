Büyükşehir'in boksörleri Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcuları U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcuları U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks sporcuları, Kocaeli’de gerçekleştirilen U22 Türkiye Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda kürsüyü boş bırakmadı. 03-09 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 63 kilogramda Ümmü Gülsüm Hisar ve 81 kilogramda Hüsna Önür Türkiye üçüncüsü oldu.